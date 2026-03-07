Скидки
Зачёт Кубка наций — 2025/2026 у мужчин: Норвегия лидирует, Франция — вторая

Сегодня, 7 марта, в Контиолахти (Финляндия) прошла мужская эстафетная гонка в рамках Кубка мира — 2025/2026, победу в которой одержала сборная Норвегии. Она же занимает первое место в Кубке наций (6232 очка). На втором месте расположилась Франция (6045), а на третьем — Швеция (5539). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением сборных в Кубке наций после 17 гонок сезона.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
07 марта 2026, суббота. 17:40 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Кубок наций на 7 марта:

1. Норвегия — 6232 очка.
2. Франция — 6045.
3. Швеция — 5539.
4. Германия — 5099.
5. Италия — 4827.
6. США — 4435.
7. Чехия — 4536
8. Финляндия – 4275.
9. Швейцария — 4096.
10. Словения — 3922.

В минувшем сезоне победу в Кубке наций у мужчин одержала сборная Франции.

