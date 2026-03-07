Зачёт Кубка наций — 2025/2026 у мужчин: Норвегия лидирует, Франция — вторая

Сегодня, 7 марта, в Контиолахти (Финляндия) прошла мужская эстафетная гонка в рамках Кубка мира — 2025/2026, победу в которой одержала сборная Норвегии. Она же занимает первое место в Кубке наций (6232 очка). На втором месте расположилась Франция (6045), а на третьем — Швеция (5539). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением сборных в Кубке наций после 17 гонок сезона.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Кубок наций на 7 марта:

1. Норвегия — 6232 очка.

2. Франция — 6045.

3. Швеция — 5539.

4. Германия — 5099.

5. Италия — 4827.

6. США — 4435.

7. Чехия — 4536

8. Финляндия – 4275.

9. Швейцария — 4096.

10. Словения — 3922.

В минувшем сезоне победу в Кубке наций у мужчин одержала сборная Франции.