Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно лидирует, Симон вошла в топ-10

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В её активе 879 очков. Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен (703), на третье место поднялась шведка Анна Магнуссон (695).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 879 очков.

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 703.

3. Анна Магнуссон (Швеция) – 695.

4. Эльвира Эберг (Швеция) – 675.

5. Ханна Эберг (Швеция) – 649.

6. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 582.

7. Лиза Виттоцци (Италия) – 555.

8. Камиль Бене (Франция) – 533.

9. Юлия Симон (Франция) – 528.

10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 490.