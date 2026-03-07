Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно лидирует, Симон вошла в топ-10

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В её активе 879 очков. Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен (703), на третье место поднялась шведка Анна Магнуссон (695).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
34:40.0
2
Эльвира Эберг
Швеция
+5.6
3
Анна Магнуссон
Швеция
+8.9

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 879 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 703.
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 695.
4. Эльвира Эберг (Швеция) – 675.
5. Ханна Эберг (Швеция) – 649.
6. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 582.
7. Лиза Виттоцци (Италия) – 555.
8. Камиль Бене (Франция) – 533.
9. Юлия Симон (Франция) – 528.
10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 490.

