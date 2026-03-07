Скидки
«Мне разрешат выступать в будущем». Джакомель начал тренироваться после операции на сердце

Комментарии

Призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр итальянский биатлонист Томмазо Джакомель рассказал, что начал тренироваться, а также сообщил, что ему разрешили соревноваться в будущем.

Фото: Из личного архива Томмазо Джакомеля

«Наконец-то снова дышу свежим воздухом, третий день сегодня физической активности (потому что тренировки — это нечто иное). Это ощущается так хорошо. На самом деле, мечтаю о соревнованиях, но хорошая новость в том, что мне разрешат выступать в будущем!!! Не привык смотреть гонки с дивана», — написал Джакомель в социальных сетях.

«Мы скучаем по тебе», — оставил комментарий Йоханнес Дале-Шевдал.

«Не терпится увидеть тебя снова!» — отреагировал Йохан-Олав Ботн.

Напомним, на Играх-2026 в масс-старте на 12 км Джакомель после второй стрельбы занимал лидирующую позицию, но вскоре досрочно завершил выступление. Позже спортсмен перенёс операцию на сердце и досрочно завершил сезон-2025/2026.

