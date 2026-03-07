Зачёт масс-стартов Кубка мира: Симон вышла в лидеры, Жанмонно — вторая
Поделиться
Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон вышла в лидеры зачёта гонок с общего старта Кубка мира – 2025/2026 после победы на этапе в Контиолахти (Финляндия). В активе у Симон 200 очков.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
34:40.0
2
Эльвира Эберг
Швеция
+5.6
3
Анна Магнуссон
Швеция
+8.9
Вторую и третью строчки занимают француженки Лу Жанмонно (155) и Осеан Мишлон (146) соответственно.
Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов на 7 марта, женщины:
1. Жулия Симон (Франция) – 200 очков.
2. Лу Жанмонно (Франция) – 155.
3. Осеан Мишлон (Франция) – 146.
4. Камиль Бене (Франция) – 128.
5. Анна Магнуссон (Швеция) – 115.
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 102.
7. Тереза Воборникова (Чехия) – 102.
8. Эльвира Эберг (Швеция) – 97.
9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 96.
10. Лиза Виттоцци (Италия) – 96.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
21:52
-
21:49
-
20:37
-
20:27
-
18:56
-
16:19
-
15:25
-
10:00
-
09:35
-
00:18
- 6 марта 2026
-
23:59
-
20:47
-
18:55
-
10:55
-
09:30
- 5 марта 2026
-
22:57
-
22:43
-
20:49
-
18:50
-
09:30
- 4 марта 2026
-
20:09
- 1 марта 2026
-
20:01
-
19:45
-
16:39
-
15:21
-
15:01
-
14:41
-
14:12
-
13:50
-
13:08
-
11:51
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 28 февраля 2026
-
21:50