Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт масс-стартов Кубка мира: Симон вышла в лидеры, Жанмонно — вторая

Зачёт масс-стартов Кубка мира: Симон вышла в лидеры, Жанмонно — вторая
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон вышла в лидеры зачёта гонок с общего старта Кубка мира – 2025/2026 после победы на этапе в Контиолахти (Финляндия). В активе у Симон 200 очков.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
34:40.0
2
Эльвира Эберг
Швеция
+5.6
3
Анна Магнуссон
Швеция
+8.9

Вторую и третью строчки занимают француженки Лу Жанмонно (155) и Осеан Мишлон (146) соответственно.

Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов на 7 марта, женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 200 очков.
2. Лу Жанмонно (Франция) – 155.
3. Осеан Мишлон (Франция) – 146.
4. Камиль Бене (Франция) – 128.
5. Анна Магнуссон (Швеция) – 115.
6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 102.
7. Тереза Воборникова (Чехия) – 102.
8. Эльвира Эберг (Швеция) – 97.
9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 96.
10. Лиза Виттоцци (Италия) – 96.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Олимпийский кураж. Сможет ли Симон опередить Жанмонно и на Кубке мира?
Олимпийский кураж. Сможет ли Симон опередить Жанмонно и на Кубке мира?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android