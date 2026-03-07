Зачёт масс-стартов Кубка мира: Симон вышла в лидеры, Жанмонно — вторая

Трёхкратная олимпийская чемпионка французская биатлонистка Жулия Симон вышла в лидеры зачёта гонок с общего старта Кубка мира – 2025/2026 после победы на этапе в Контиолахти (Финляндия). В активе у Симон 200 очков.

Вторую и третью строчки занимают француженки Лу Жанмонно (155) и Осеан Мишлон (146) соответственно.

Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов на 7 марта, женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 200 очков.

2. Лу Жанмонно (Франция) – 155.

3. Осеан Мишлон (Франция) – 146.

4. Камиль Бене (Франция) – 128.

5. Анна Магнуссон (Швеция) – 115.

6. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 102.

7. Тереза Воборникова (Чехия) – 102.

8. Эльвира Эберг (Швеция) – 97.

9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 96.

10. Лиза Виттоцци (Италия) – 96.