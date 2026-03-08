Биатлон, Кубок мира, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 марта, пройдёт женская эстафета 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Начало соревнований — в 15:30 мск.
В России прямая трансляция события доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Седьмой этап, Контиолахти (Финляндия). Эстафета, женщины. Старт-лист (частично):
1. Франция: Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жулия Симон.
2. Норвегия: Марте Кроктсад Йоханссон, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде.
3. Швеция: Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг.
4. Италия: Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Мартина Трабукки, Лиза Виттоцци.
5. Германия: Марлен Фихтнер, Жулия Танхеймер, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт.