Биатлон, Кубок мира, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 марта, пройдёт женская эстафета 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Начало соревнований — в 15:30 мск.

В России прямая трансляция события доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Седьмой этап, Контиолахти (Финляндия). Эстафета, женщины. Старт-лист (частично):

1. Франция: Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жулия Симон.

2. Норвегия: Марте Кроктсад Йоханссон, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде.

3. Швеция: Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг.

4. Италия: Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Мартина Трабукки, Лиза Виттоцци.

5. Германия: Марлен Фихтнер, Жулия Танхеймер, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт.