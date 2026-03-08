Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Биатлон, Кубок мира, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 8 марта, пройдёт женская эстафета 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Начало соревнований — в 15:30 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
08 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Не началось

В России прямая трансляция события доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Седьмой этап, Контиолахти (Финляндия). Эстафета, женщины. Старт-лист (частично):

1. Франция: Камиль Бене, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жулия Симон.

2. Норвегия: Марте Кроктсад Йоханссон, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде.

3. Швеция: Линн Гестблом, Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг.

4. Италия: Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Мартина Трабукки, Лиза Виттоцци.

5. Германия: Марлен Фихтнер, Жулия Танхеймер, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Олимпийский кураж. Сможет ли Симон опередить Жанмонно и на Кубке мира?
Олимпийский кураж. Сможет ли Симон опередить Жанмонно и на Кубке мира?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android