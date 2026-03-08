Биатлон, Кубок мира, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 8 марта, начнётся седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). На 18:55 мск запланирован старт мужского масс-старта на 15 км.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 18:55 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Контиолахти (Финляндия). Масс-старт 15 км, мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Эрик Перро (Франция).
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
5. Кентен Фийон Майе (Франция).
6. Эмильен Жаклен (Франция).
7. Мартин Понсилуома (Швеция).
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
10. Филипп Наврат (Германия).

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
