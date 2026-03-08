Биатлон, Кубок мира, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 марта, начнётся седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). На 18:55 мск запланирован старт мужского масс-старта на 15 км.
В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.
Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Контиолахти (Финляндия). Масс-старт 15 км, мужчины. Стартовый лист (частично):
1. Эрик Перро (Франция).
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
5. Кентен Фийон Майе (Франция).
6. Эмильен Жаклен (Франция).
7. Мартин Понсилуома (Швеция).
8. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
10. Филипп Наврат (Германия).