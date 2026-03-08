Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Сборная Германии получила 2 минуты штрафа во время женской эстафеты в Контиолахти

В эти минуты в Контиолахти (Финляндия) проходит женская эстафетная гонка в рамках седьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону. Во время стрельбы на первом этапе эстафетной гонки немецкая биатлонистка Марлен Фихтнер не использовала третий дополнительный патрон, оставив незакрытой одну из мишеней, и убежала на штрафной круг.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
08 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Идёт

За нарушение регламента гонки сборная Германии получила две минуты штрафа и была автоматически отброшена в зачёте гонки. К моменту написания новости она находится на 19-м месте с отставанием от лидирующей сборной Норвегии на 4.44,7 минуты после стрельбы Жулии Таннхеймер.

Этап Кубка мира – 2025/2026 в Контиолахти проходит с 5 по 8 марта.

