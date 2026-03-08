Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Женская сборная Швеции по биатлону одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финском Контиолахти. Шведки прошли дистанцию за 1:09.33 часа, использовав по ходу гонки четыре дополнительных патрона.

Серебро в гонке завоевали французские биатлонистки, которые проиграли на финише 40,6 секунды (три дополнительных патрона). Замкнули тройку призёров биатлонистки Норвегии, уступившие 1.06,8 минуты (один штрафной круг и 10 дополнительных патронов).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Эстафета, женщины:

1. Швеция – 1:09.33 часа (0 штрафных кругов, 4 дополнительных патрона).

2. Франция +40,6 (0+3).

3. Норвегия +1.06,8 (1+10).

4. Чехия +1.30,6 (0+8).

5. Польша +1.54,0 (0+9).

6. Швейцария +1.59,0 (0+8).

7. Словакия +2.45,2 (0+7).

8. Австрия +2.45,9 (0+8).