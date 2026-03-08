Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Женская сборная Швеции по биатлону одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финском Контиолахти. Шведки прошли дистанцию за 1:09.33 часа, использовав по ходу гонки четыре дополнительных патрона.
Серебро в гонке завоевали французские биатлонистки, которые проиграли на финише 40,6 секунды (три дополнительных патрона). Замкнули тройку призёров биатлонистки Норвегии, уступившие 1.06,8 минуты (один штрафной круг и 10 дополнительных патронов).
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Эстафета, женщины:
1. Швеция – 1:09.33 часа (0 штрафных кругов, 4 дополнительных патрона).
2. Франция +40,6 (0+3).
3. Норвегия +1.06,8 (1+10).
4. Чехия +1.30,6 (0+8).
5. Польша +1.54,0 (0+9).
6. Швейцария +1.59,0 (0+8).
7. Словакия +2.45,2 (0+7).
8. Австрия +2.45,9 (0+8).
- 8 марта 2026
-
17:15
-
16:42
-
16:07
-
15:15
-
10:30
-
10:00
- 7 марта 2026
-
21:52
-
21:49
-
20:37
-
20:27
-
18:56
-
16:19
-
15:25
-
10:00
-
09:35
-
00:18
- 6 марта 2026
-
23:59
-
20:47
-
18:55
-
10:55
-
09:30
- 5 марта 2026
-
22:57
-
22:43
-
20:49
-
18:50
-
09:30
- 4 марта 2026
-
20:09
- 1 марта 2026
-
20:01
-
19:45
-
16:39
-
15:21
-
15:01
-
14:41
-
14:12
-
13:50