IBU Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
18:55 Мск
Биатлон Новости

Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти
Комментарии

Женская сборная Швеции по биатлону одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финском Контиолахти. Шведки прошли дистанцию за 1:09.33 часа, использовав по ходу гонки четыре дополнительных патрона.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
08 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия

Серебро в гонке завоевали французские биатлонистки, которые проиграли на финише 40,6 секунды (три дополнительных патрона). Замкнули тройку призёров биатлонистки Норвегии, уступившие 1.06,8 минуты (один штрафной круг и 10 дополнительных патронов).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Эстафета, женщины:

1. Швеция – 1:09.33 часа (0 штрафных кругов, 4 дополнительных патрона).
2. Франция +40,6 (0+3).
3. Норвегия +1.06,8 (1+10).
4. Чехия +1.30,6 (0+8).
5. Польша +1.54,0 (0+9).
6. Швейцария +1.59,0 (0+8).
7. Словакия +2.45,2 (0+7).
8. Австрия +2.45,9 (0+8).

