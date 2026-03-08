Немецкие биатлонистки провели худшую эстафету в своей истории

Женская сборная Германии по биатлону заняла 16-е место в эстафетной гонке в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Это худший результат в истории команды.

Сегодня, 8 марта, 22-летняя Марлен Фихтнер во время первой стрельбы на первом этапе не использовала третий дополнительный патрон, оставив незакрытой одну из мишеней, и убежала на штрафной круг. За нарушение регламента гонки сборная Германии получила две минуты штрафа и была автоматически отброшена в зачёте гонки.

В итоге немки уступили 6.35,1 секунды и за все четыре этапа использовали 11 дополнительных патронов, а также зашли на штрафной круг. Отметим, что без санкций за нарушение правил немки заняли бы 14-е место, что также является их антирекордом. До этого они стали 12-ми на этапе КМ-2020/2021 в Нове-Место (Чехия).