Исак Фрей на первом круге в масс-старте на КМ в Контиолахти упал и сломал винтовку

Норвежский биатлонист Исак Фрей на первом круге в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия) упал и сломал винтовку. На первом огневом рубеже ему заменили винтовку. Там спортсмен допустил четыре промаха.

Фото: Скриншот из трансляции

В России прямая трансляция события доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Кубок мира по биатлону сезона-2025/2026 начался 29 ноября 2025 года в шведском Эстерсунде и завершится 22 марта 2026 года в норвежском Холменколлене. В общем зачёте соревнований продолжает лидировать француз Эрик Перро с результатом 924 очка. За ним идёт итальянец Томаззо Джакомель (797).