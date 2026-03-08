Исак Фрей на первом круге в масс-старте на КМ в Контиолахти упал и сломал винтовку
Норвежский биатлонист Исак Фрей на первом круге в масс-старте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия) упал и сломал винтовку. На первом огневом рубеже ему заменили винтовку. Там спортсмен допустил четыре промаха.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 18:55 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:39.7
2
Эрик Перро
Франция
+16.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+24.1
Фото: Скриншот из трансляции
В России прямая трансляция события доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.
Кубок мира по биатлону сезона-2025/2026 начался 29 ноября 2025 года в шведском Эстерсунде и завершится 22 марта 2026 года в норвежском Холменколлене. В общем зачёте соревнований продолжает лидировать француз Эрик Перро с результатом 924 очка. За ним идёт итальянец Томаззо Джакомель (797).
Комментарии
