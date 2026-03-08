Стурла Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти, Перро — второй

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 34.39,7 и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал француз Эрик Перро, отстав от лидера на 16,5. Тройку сильнейших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+24,1).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Масс-старт на 15 км. Мужчины:

Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 34.39,7 (0 промахов). Эрик Перро (Франция) — отставание 16,5 (1). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +24,1 (1). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +28,4 (2). Мартин Понсилуома (Швеция) +32,0 (2). Мартин Улдаль (Норвегия) +36,4 (1). Филипп Наврат (Германия) +37,5 (1). Андрей Расторгуев (Латвия) +41,9 (1).