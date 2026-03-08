Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 15 км Масс-старт
Биатлон

Стурла Легрейд выиграл личную гонку впервые с марта 2025 года

Стурла Легрейд выиграл личную гонку впервые с марта 2025 года
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл личную гонку впервые за почти год. Его предыдущая личная победа была 22 марта 2025 года в гонке преследования (12,5 км) на этапе КМ в Холменколлене (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 18:55 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:39.7
2
Эрик Перро
Франция
+16.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+24.1

Сегодня, 8 марта, Легрейд стал первым в масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Он показал время 34.39,7 и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Масс-старт на 15 км. Мужчины:

  1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 34.39,7 (0 промахов).
  2. Эрик Перро (Франция) — отставание 16,5 (1).
  3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +24,1 (1).
  4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +28,4 (2).
  5. Мартин Понсилуома (Швеция) +32,0 (2).
Материалы по теме
