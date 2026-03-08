Стурла Легрейд выиграл личную гонку впервые с марта 2025 года

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл личную гонку впервые за почти год. Его предыдущая личная победа была 22 марта 2025 года в гонке преследования (12,5 км) на этапе КМ в Холменколлене (Норвегия).

Сегодня, 8 марта, Легрейд стал первым в масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Он показал время 34.39,7 и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Масс-старт на 15 км. Мужчины: