Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2025/2025: Перро лидирует, Ботн — второй

Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в зачёте масс-стартов Кубка мира – 2025/2026. На этапе в Контиолахти (Финляндия) он занял второе место. В активе француза 240 очков.

Вторую строчку занимает норвежец Йохан-Олав Ботн с результатом 146 очков. Тройку лидеров замыкает американец Кэмпбелл Райт (144).

Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов, мужчины: