Биатлон

Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2025/2025: Перро лидирует, Ботн — второй

Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2025/2025: Перро лидирует, Ботн — второй
Комментарии

Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в зачёте масс-стартов Кубка мира – 2025/2026. На этапе в Контиолахти (Финляндия) он занял второе место. В активе француза 240 очков.

Вторую строчку занимает норвежец Йохан-Олав Ботн с результатом 146 очков. Тройку лидеров замыкает американец Кэмпбелл Райт (144).

Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов, мужчины:

  1. Эрик Перро (Франция) – 240 очков.
  2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 146.
  3. Кэмпбелл Райт (США) – 144.
  4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 130.
  5. Томмазо Джакомель (Италия) – 120.
  6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 119.
  7. Фабьен Клод (Франция) – 107.
  8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 104.
  9. Эмильен Жаклен (Франция) – 97.
  10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 91.
