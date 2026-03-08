Зачёт масс-стартов Кубка мира — 2025/2025: Перро лидирует, Ботн — второй
Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в зачёте масс-стартов Кубка мира – 2025/2026. На этапе в Контиолахти (Финляндия) он занял второе место. В активе француза 240 очков.
Вторую строчку занимает норвежец Йохан-Олав Ботн с результатом 146 очков. Тройку лидеров замыкает американец Кэмпбелл Райт (144).
Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов, мужчины:
- Эрик Перро (Франция) – 240 очков.
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 146.
- Кэмпбелл Райт (США) – 144.
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 130.
- Томмазо Джакомель (Италия) – 120.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 119.
- Фабьен Клод (Франция) – 107.
- Мартин Понсилуома (Швеция) – 104.
- Эмильен Жаклен (Франция) – 97.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 91.
