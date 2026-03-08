Скидки
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро продолжает лидировать, Легрейд — пятый

Комментарии

Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после серебра в масс-старте в Контиолахти (Финляндия). На счету Перро 999 очков. На второй строчке идёт итальянец Томмазо Джакомель, в активе которого 797 очков.

Третье место занимает швед Себастиан Самуэльссон с результатом 723. Победитель масс-старта Стурла Легрейд поднялся на пятую строчку (569).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 8 марта. Мужчины:

  1. Эрик Перро (Франция) – 999 очков.
  2. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.
  3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 723.
  4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 707.
  5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 569.
  6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 563.
  7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 559.
  8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 550.
  9. Кентен Фийон Майе (Франция) – 540.
  10. Эмильен Жаклен (Франция) — 536.
