Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро продолжает лидировать, Легрейд — пятый
Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после серебра в масс-старте в Контиолахти (Финляндия). На счету Перро 999 очков. На второй строчке идёт итальянец Томмазо Джакомель, в активе которого 797 очков.
Третье место занимает швед Себастиан Самуэльссон с результатом 723. Победитель масс-старта Стурла Легрейд поднялся на пятую строчку (569).
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 8 марта. Мужчины:
- Эрик Перро (Франция) – 999 очков.
- Томмазо Джакомель (Италия) – 797.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 723.
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 707.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 569.
- Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 563.
- Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 559.
- Мартин Понсилуома (Швеция) – 550.
- Кентен Фийон Майе (Франция) – 540.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 536.
