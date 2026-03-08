Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро продолжает лидировать, Легрейд — пятый

Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после серебра в масс-старте в Контиолахти (Финляндия). На счету Перро 999 очков. На второй строчке идёт итальянец Томмазо Джакомель, в активе которого 797 очков.

Третье место занимает швед Себастиан Самуэльссон с результатом 723. Победитель масс-старта Стурла Легрейд поднялся на пятую строчку (569).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 8 марта. Мужчины: