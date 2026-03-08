Скидки
Сборная Франции победила в зачёте женских эстафет на Кубке мира — 2025/2026 по биатлону

Сборная Франции победила в зачёте женских эстафет на Кубке мира — 2025/2026 по биатлону
Комментарии

Женская сборная Франции по биатлону стала победителем зачёта эстафет на Кубке мира — 2025/2026. После серебра на этапе в финском Контиолахти в активе спортсменок 355 очков.

Второе место заняли представительницы Швеции, отстав от лидеров всего на пять очков. Тройку лидеров замкнули норвежские биатлонистки (333).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт эстафет. Женщины:

1. Франция – 355 очков.

2. Швеция – 350.

3. Норвегия – 333.

4. Италия – 242.

5. Чехия – 241.

6. Германия – 230.

7. Финляндия – 226.

8. Австрия – 202.

9. Словакия – 188.

10. Швейцария – 182.

11. Польша — 173.

12. США — 155.

13. Словения — 142.

14. Украина — 141.

15. Болгария — 134.

Календарь Кубка мира
