«Ощущение, будто меня душат». Джакомель подробно описал своё состояние в масс-старте на ОИ

Томмазо Джакомель
Итальянский биатлонист, серебряный призёр Олимпиады и победитель этапов Кубка мира Томмазо Джакомель поделился подробностями сбоя в своём организме в начале масс-старта на Играх-2026. После первого рубежа итальянец значительно сбавил темп, а затем остановился. Он почувствовал боль в груди и сошёл с дистанции. Спустя некоторое время врачи провели операцию на его сердце.

«Я испугался, когда остановился. Снял лыжи и сел, увидел вокруг себя много людей, которые были очень напуганы, и тогда мне самому стало страшно. Это новый для меня опыт.

Моё тело много раз помогало мне в гонках, но в олимпийском масс-старте оно решило перестать это делать.

Я чувствовал, что сердце бьётся невероятно быстро. Это началось сразу после стрельбы, что необычно, потому что после стрельбы обычно становится немного спокойнее. У меня было ощущение, будто меня душат — я не мог нормально дышать. Пытался несколько минут очень медленно ехать на лыжах, но не мог ускориться, и тогда мне пришлось остановиться», — приводит слова Джакомеля NRK.

