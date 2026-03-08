Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Томмазо Джакомель: судьба была жестока со мной в этом сезоне. Я потерял хорошего друга

Томмазо Джакомель: судьба была жестока со мной в этом сезоне. Я потерял хорошего друга
Томмазо Джакомель
Комментарии

Итальянский биатлонист, серебряный призёр Олимпиады и победитель этапов Кубка мира Томмазо Джакомель подвёл итоги сезона-2025/2026. Он закончил его после Олимпиады-2026, так как в масс-старте Антхольца испытал проблемы со здоровьем. Затем итальянец перенёс операцию на сердце и решил уделить время себе.

«Судьба была жестока со мной в этом сезоне. Я доказал, что могу быть невероятно сильным в биатлоне, но также потерял очень хорошего друга. Мне до сих пор очень трудно принять, что Сиверта больше нет. В январе в спортивном плане всё было хорошо — я надел жёлтую майку лидера. Олимпиада началась отлично: серебро в смешанной эстафете. Но закончилась очень плохо», — приводит слова Джакомеля NRK.

В конце 2025 года в гостиничном номере скончался друг Томмазо Джакомеля норвежский биатлонист Сиверт Баккен.

Материалы по теме
«Ощущение, будто меня душат». Джакомель подробно описал своё состояние в масс-старте на ОИ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android