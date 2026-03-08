Томмазо Джакомель: судьба была жестока со мной в этом сезоне. Я потерял хорошего друга

Итальянский биатлонист, серебряный призёр Олимпиады и победитель этапов Кубка мира Томмазо Джакомель подвёл итоги сезона-2025/2026. Он закончил его после Олимпиады-2026, так как в масс-старте Антхольца испытал проблемы со здоровьем. Затем итальянец перенёс операцию на сердце и решил уделить время себе.

«Судьба была жестока со мной в этом сезоне. Я доказал, что могу быть невероятно сильным в биатлоне, но также потерял очень хорошего друга. Мне до сих пор очень трудно принять, что Сиверта больше нет. В январе в спортивном плане всё было хорошо — я надел жёлтую майку лидера. Олимпиада началась отлично: серебро в смешанной эстафете. Но закончилась очень плохо», — приводит слова Джакомеля NRK.

В конце 2025 года в гостиничном номере скончался друг Томмазо Джакомеля норвежский биатлонист Сиверт Баккен.