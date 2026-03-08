Жаклен обвинил коллег по сборной в тактических ошибках во время масс-старта на Кубке мира

Французский биатлонист олимпийский чемпион Эмильен Жаклен раскритиковал действия партнёров по сборной во время масс-старта в рамках этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Француз отметил, что на третьем круге гонки его коллеги подпустили соперников к нему, что усложнило Эмильену борьбу за награды и он ошибся на третьем огневом рубеже. Своё недовольство спортсмен выразил после финиша в общении с журналистами.
В итоге Эмильен Жаклен занял девятое место. Лучшим из французов стал Эрик Перро — у него серебро, а победа досталась Стурле Легрейду.
«Я немного разочарован тем, как прошёл третий круг. Судите сами, но, находясь впереди, я наблюдал за тем, что происходило позади. Это меня немного расстроило, поэтому я и допустил ошибку в стрельбе [два промаха на третьей стрельбе]. Я заблуждался в том, что коллеги дадут поработать другим, этого не произошло. Иностранцы подрезали меня. У меня была форма, жаль», — приводит слова Жаклена L’Équipe.
