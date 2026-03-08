Скидки
Жаклен обвинил коллег по сборной в тактических ошибках во время масс-старта на Кубке мира

Эмильен Жаклен
Комментарии

Французский биатлонист олимпийский чемпион Эмильен Жаклен раскритиковал действия партнёров по сборной во время масс-старта в рамках этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Француз отметил, что на третьем круге гонки его коллеги подпустили соперников к нему, что усложнило Эмильену борьбу за награды и он ошибся на третьем огневом рубеже. Своё недовольство спортсмен выразил после финиша в общении с журналистами.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 18:55 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:39.7
2
Эрик Перро
Франция
+16.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+24.1

В итоге Эмильен Жаклен занял девятое место. Лучшим из французов стал Эрик Перро — у него серебро, а победа досталась Стурле Легрейду.

«Я немного разочарован тем, как прошёл третий круг. Судите сами, но, находясь впереди, я наблюдал за тем, что происходило позади. Это меня немного расстроило, поэтому я и допустил ошибку в стрельбе [два промаха на третьей стрельбе]. Я заблуждался в том, что коллеги дадут поработать другим, этого не произошло. Иностранцы подрезали меня. У меня была форма, жаль», — приводит слова Жаклена L’Équipe.

Томмазо Джакомель: судьба была жестока со мной в этом сезоне. Я потерял хорошего друга
