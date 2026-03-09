Симон Фуркад отреагировал на недовольство Эмильена Жаклена после масс-старта Контиолахти

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад проанализировал масс-старт для своего подопечного Эмильена Жаклена. Спортсмен обвинил коллег по сборной Эрика Перро и Фабьена Клода в том, что они подпустили соперников к нему, из-за чего тот и ошибся на третьей стрельбе и перестал быть лидером.

«Биатлон — индивидуальный вид спорта. Я увидел, что когда Эрик Перро уходил со стадиона, то он не гнался за Эмильеном. Он был во главе группы, но явно не давил на него. Он даже специально взял бутылку [с питанием], чтобы немного замедлить норвежцев. Далее Фабьен Клод проявил чуть больше инициативы после спуска. Он мог выбрать другой вариант. Каждый сам решает, что он хочет делать и какая стратегия для него лучше, чтобы бороться за победу или место на подиуме.

Я считаю, что стратегия сильно меняется на каждом огневом рубеже. Явно не из-за Фабьена он перестал быть лидером, а, возможно, из-за того, что сам немного расстроился. Это не позволило ему полностью сосредоточиться на стрельбе. После этого Эмильен провёл отличную гонку. Жаль, что это выбило его из колеи масс-старта, ведь с той формой, что у него была, сегодня у него реально имелась возможность чего-то добиться», — приводит слова Фуркада-старшего L’Équipe.