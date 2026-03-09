Скидки
Симон Фуркад отреагировал на недовольство Эмильена Жаклена после масс-старта Контиолахти

Симон Фуркад отреагировал на недовольство Эмильена Жаклена после масс-старта Контиолахти
Симон Фуркад
Комментарии

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад проанализировал масс-старт для своего подопечного Эмильена Жаклена. Спортсмен обвинил коллег по сборной Эрика Перро и Фабьена Клода в том, что они подпустили соперников к нему, из-за чего тот и ошибся на третьей стрельбе и перестал быть лидером.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 15 км Масс-старт
08 марта 2026, воскресенье. 18:55 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:39.7
2
Эрик Перро
Франция
+16.5
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+24.1

«Биатлон — индивидуальный вид спорта. Я увидел, что когда Эрик Перро уходил со стадиона, то он не гнался за Эмильеном. Он был во главе группы, но явно не давил на него. Он даже специально взял бутылку [с питанием], чтобы немного замедлить норвежцев. Далее Фабьен Клод проявил чуть больше инициативы после спуска. Он мог выбрать другой вариант. Каждый сам решает, что он хочет делать и какая стратегия для него лучше, чтобы бороться за победу или место на подиуме.

Я считаю, что стратегия сильно меняется на каждом огневом рубеже. Явно не из-за Фабьена он перестал быть лидером, а, возможно, из-за того, что сам немного расстроился. Это не позволило ему полностью сосредоточиться на стрельбе. После этого Эмильен провёл отличную гонку. Жаль, что это выбило его из колеи масс-старта, ведь с той формой, что у него была, сегодня у него реально имелась возможность чего-то добиться», — приводит слова Фуркада-старшего L’Équipe.

Жаклен обвинил коллег по сборной в тактических ошибках во время масс-старта на Кубке мира
