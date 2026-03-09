Скидки
Эрик Перро заявил о намерении стать лучшим во всех зачётах Кубка мира — 2025/2026

Эрик Перро заявил о намерении стать лучшим во всех зачётах Кубка мира — 2025/2026
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в эстафетах, трёхкратный чемпион мира, 24-летний французский биатлонист Эрик Перро заявил, что намерен стать победителем всех зачётов Кубка мира по итогам сезона-2025/2026. Перро уже стал лучшим по итогам сезона в индивидуальных гонках.

«Для меня это сбывшаяся мечта. Эти малые глобусы мотивируют меня в борьбе за главный. Они позволяют мне не слишком зацикливаться на этой несколько отдалённой цели – БХГ. С каждой прошедшей гонкой я могу ставить перед собой всё новую и новую цель, новый глобус. Это даёт мне больше энергии, чтобы показывать отличные результаты.

БХГ – моя основная цель. Как обычно, я не прячусь за своими желаниями, конечно, я хочу бороться за все глобусы. И у меня есть на это шансы. Правда, я бы очень хотел сразиться с Джакомелем. К сожалению, этого не произойдёт, надеюсь, он быстро восстановится, чтобы мы смогли вновь бороться в ближайшие годы», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

