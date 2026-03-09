Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Двукратный чемпион мира Антонен Гигонна завершил карьеру

Двукратный чемпион мира Антонен Гигонна завершил карьеру
Комментарии

Двукратный чемпион мира в эстафетах, чемпион Европы, 34-летний французский биатлонист Антонен Гигонна официально завершил профессиональную карьеру. Его последней гонкой стал масс-старт на этапе Кубка IBU в Лейк-Плэсиде (США), в котором француз стал шестым.

«Я по-прежнему увлечён соревнованиями и мог бы оставаться в них долго. Но чтобы быть частью сборной Франции, нужно находиться на невероятном уровне. Я больше не в состоянии выполнять необходимый объём работы. На этот раз всё кончено. У меня были исключительные 10 лет, я получал удовольствие от жизни – это самое главное. Сейчас я хочу провести некоторое время дома, а потом встретиться с представителями армии, чтобы обсудить смену мной профессии», — приводит слова Гигонна Nordic Magazine.

Гигонна принял участие в 214 гонках уровня Кубка мира. В них он шесть раз поднимался на подиум.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android