Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Расписание гонок восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону в Отепя

Расписание гонок восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону в Отепя
Комментарии

С 12 по 15 марта в эстонском Отепя пройдёт восьмой этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований этапа в Отепя.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Восьмой этап. Отепя (Эстония). Расписание этапа:

12 марта.
17:15. Спринт 10 км, мужчины.

13 марта.
17:15. Спринт 7,5 км, женщины.

14 марта.
15:30. Гонка преследования 12,5 км, мужчины.
18:00. Гонка преследования 10 км, женщины.

15 марта.
14:35. Смешанная эстафета. Супермикст 2х6 км + 2х7,5 км.
16:40. Смешанная эстафета 4х6 км.

Лидером общего зачёта Кубка мира – 2025/2026 в соревнованиях мужчин является француз Эрик Перро (999 очков) и француженка Лу Жанмонно (879 очков) у женщин.

Российские биатлонисты в гонках Кубка мира участия не принимают с 2022 года из-за бана со стороны IBU.

Общий зачёт Кубка мира - 2025/2026
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?
Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android