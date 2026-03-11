Расписание гонок восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону в Отепя

С 12 по 15 марта в эстонском Отепя пройдёт восьмой этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований этапа в Отепя.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Восьмой этап. Отепя (Эстония). Расписание этапа:

12 марта.

17:15. Спринт 10 км, мужчины.

13 марта.

17:15. Спринт 7,5 км, женщины.

14 марта.

15:30. Гонка преследования 12,5 км, мужчины.

18:00. Гонка преследования 10 км, женщины.

15 марта.

14:35. Смешанная эстафета. Супермикст 2х6 км + 2х7,5 км.

16:40. Смешанная эстафета 4х6 км.

Лидером общего зачёта Кубка мира – 2025/2026 в соревнованиях мужчин является француз Эрик Перро (999 очков) и француженка Лу Жанмонно (879 очков) у женщин.

Российские биатлонисты в гонках Кубка мира участия не принимают с 2022 года из-за бана со стороны IBU.