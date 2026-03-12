Биатлон, Кубок мира, 8-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 марта, в Отепя (Эстония) начнётся восьмой этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится мужской спринт дистанцией 10 км. Начало трансляции запланировано на 17:15 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после серебра в масс-старте в Контиолахти (Финляндия). На счету Перро 999 очков. На второй строчке идёт итальянец Томмазо Джакомель, в активе которого 797 очков. Третье место занимает швед Себастиан Самуэльссон с результатом 723.