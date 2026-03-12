Чемпионат России по биатлону — 2026: расписание гонок в Тюмени

В субботу, 14 марта, в Тюмени стартует второй этап чемпионата России по биатлону сезона-2025/2026, который завершится 22 марта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём гонок в Тюмени.
Чемпионат России по биатлону — 2026, Тюмень. Расписание соревнований (время — московское):
14 марта, суббота
10:00. Женщины. Спринт 7,5 км.
12:30. Мужчины. Спринт 10 км.
15 марта, воскресенье
10:00. Женщины. Гонка преследования 10 км.
12:30. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.
17 марта, вторник
10:00. Женщины. Суперспринт 4,5 км. Квалификация.
12:00. Женщины. Суперспринт 7,5 км. Финал.
18 марта, среда
10:00. Мужчины. Суперспринт 4,5 км. Квалификация.
12:00. Мужчины. Суперспринт 7,5 км. Финал.
19 марта, четверг
11:00. Смешанная эстафета 2x6 км + 2x7,5 км.
21 марта, суббота
10:00. Мужчины. 15 км. Масс-старт.
12:30. Женщины. Эстафета 4x6 км.
22 марта, воскресенье
9:00. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км.
11:45. Женщины. 12,5 км. Масс-старт.