Чемпионат России по биатлону — 2026: расписание гонок в Тюмени

В субботу, 14 марта, в Тюмени стартует второй этап чемпионата России по биатлону сезона-2025/2026, который завершится 22 марта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём гонок в Тюмени.

Чемпионат России по биатлону — 2026, Тюмень. Расписание соревнований (время — московское):

14 марта, суббота

10:00. Женщины. Спринт 7,5 км.

12:30. Мужчины. Спринт 10 км.

15 марта, воскресенье

10:00. Женщины. Гонка преследования 10 км.

12:30. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.

17 марта, вторник

10:00. Женщины. Суперспринт 4,5 км. Квалификация.

12:00. Женщины. Суперспринт 7,5 км. Финал.

18 марта, среда

10:00. Мужчины. Суперспринт 4,5 км. Квалификация.

12:00. Мужчины. Суперспринт 7,5 км. Финал.

19 марта, четверг

11:00. Смешанная эстафета 2x6 км + 2x7,5 км.

21 марта, суббота

10:00. Мужчины. 15 км. Масс-старт.

12:30. Женщины. Эстафета 4x6 км.

22 марта, воскресенье

9:00. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км.

11:45. Женщины. 12,5 км. Масс-старт.