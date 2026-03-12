Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Отепя, Жаклен стал вторым, Перро — вне топ-10

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем спринта на восьмом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Отепя (Эстония). Легрейд преодолел дистанцию в 10 км за 23.28,5, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап, Отепя. Спринт, 10 км. Мужчины. Результаты:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 23.28,5 (0 промахов).

2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 10,7 (0).

3. Филипп Наврат (Германия) +17,8 (0).

4. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) +30,3 (0).

5. Кентен Фийон Майе (Франция) +30,6 (0).

6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +42,4 (1).

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +45,5 (1)…

12. Эрик Перро (Франция) +58,1 (2).

Отметим, что лидер Кубка мира француз Эрик Перро в данном спринте занял лишь 12-е место. Он допустил по промаху на двух огневых рубежах.