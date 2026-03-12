«Сам немного недоумеваю». Легрейд прокомментировал победу в спринте на восьмом этапе КМ

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Отепя (Эстония). Легрейд преодолел дистанцию в 10 км за 23.28,5, не допустив ни одного промаха.

– Сегодня всё прошло довольно спокойно и уверенно. Я стартовал последним и мог спокойно делать своё дело.

— Ваши товарищи по команде немного недоумевают по поводу вашей отличной формы, что вы сами на это скажете?

— Я и сам немного недоумеваю. Форму я нашёл на Олимпиаде и смог её сохранить, — приводит слова Легрейда NRK.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап, Отепя. Спринт, 10 км. Мужчины. Результаты:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 23.28,5 (0 промахов).

2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 10,7 (0).

3. Филипп Наврат (Германия) +17,8 (0).