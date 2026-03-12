Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Сам немного недоумеваю». Легрейд прокомментировал победу в спринте на восьмом этапе КМ

«Сам немного недоумеваю». Легрейд прокомментировал победу в спринте на восьмом этапе КМ
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в спринте на восьмом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Отепя (Эстония). Легрейд преодолел дистанцию в 10 км за 23.28,5, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 10 км Спринт
12 марта 2026, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
23:28.5
2
Эмильен Жаклен
Франция
+10.7
3
Филипп Наврат
Германия
+17.8

– Сегодня всё прошло довольно спокойно и уверенно. Я стартовал последним и мог спокойно делать своё дело.

— Ваши товарищи по команде немного недоумевают по поводу вашей отличной формы, что вы сами на это скажете?
— Я и сам немного недоумеваю. Форму я нашёл на Олимпиаде и смог её сохранить, — приводит слова Легрейда NRK.

Биатлон. Кубок мира, восьмой этап, Отепя. Спринт, 10 км. Мужчины. Результаты:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 23.28,5 (0 промахов).
2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 10,7 (0).
3. Филипп Наврат (Германия) +17,8 (0).

Материалы по теме
Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?
Эрик Перро хочет выиграть на Кубке мира все трофеи! Хоть кому-то в истории это удавалось?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android