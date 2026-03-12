Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро сохраняет лидерство, Легрейд замыкает топ-5

Двукратный олимпийский чемпион в эстафетах, трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после 12-го места в спринте на этапе в Отепя (Эстония). На счету Перро 1028 очков. На второй строчке идёт итальянец Томмазо Джакомель, в активе которого 797 очков.

Третье место занимает швед Себастиан Самуэльссон (764). Победитель спринта Стурла Легрейд по-прежнему замыкает топ-5 (659).

После спринта изменения позиций произошли лишь во второй половине первой десятки.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 12 марта (осталось пять стартов). Мужчины: