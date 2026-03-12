Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро сохраняет лидерство, Легрейд замыкает топ-5
Двукратный олимпийский чемпион в эстафетах, трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после 12-го места в спринте на этапе в Отепя (Эстония). На счету Перро 1028 очков. На второй строчке идёт итальянец Томмазо Джакомель, в активе которого 797 очков.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 10 км Спринт
12 марта 2026, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
23:28.5
2
Эмильен Жаклен
Франция
+10.7
3
Филипп Наврат
Германия
+17.8
Третье место занимает швед Себастиан Самуэльссон (764). Победитель спринта Стурла Легрейд по-прежнему замыкает топ-5 (659).
После спринта изменения позиций произошли лишь во второй половине первой десятки.
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 12 марта (осталось пять стартов). Мужчины:
- Эрик Перро (Франция) – 1028 очков.
- Томмазо Джакомель (Италия) – 797.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 764.
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 752.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 659.
- (10) Эмильен Жаклен (Франция) — 611.
- (9) Кентен Фийон Майе (Франция) — 590.
- (6) Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) — 588.
- (7) Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 581.
- (8) Мартин Понсилуома (Швеция) — 552.
