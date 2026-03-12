Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Самуэльссон лидирует, Перро замыкает топ-3

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон является лидером спринтерского зачёта Кубка мира – 2025/2026. В текущем сезоне остался один спринт из семи запланированных.

В прошедшем ранее спринте на восьмом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Отепя (Эстония) Самуэльссон занял седьмое место.

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 12 марта (остался один старт). Мужчины: