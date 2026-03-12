Скидки
Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Самуэльссон лидирует, Перро замыкает топ-3

Комментарии

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон является лидером спринтерского зачёта Кубка мира – 2025/2026. В текущем сезоне остался один спринт из семи запланированных.

В прошедшем ранее спринте на восьмом этапе Кубка мира – 2025/2026 в Отепя (Эстония) Самуэльссон занял седьмое место.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 10 км Спринт
12 марта 2026, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
23:28.5
2
Эмильен Жаклен
Франция
+10.7
3
Филипп Наврат
Германия
+17.8

Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 12 марта (остался один старт). Мужчины:

  1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 315 очков.
  2. Томмазо Джакомель (Италия) – 309.
  3. Эрик Перро (Франция) – 270.
  4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 266.
  5. Филипп Наврат (Германия) – 256.
  6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 252.
  7. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 245.
  8. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 221.
  9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 213.
  10. Эмильен Жаклен (Франция) — 208.
Календарь Кубка мира — 2025/2026 по биатлону
