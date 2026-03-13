Биатлон, Кубок мира, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 марта, в Отепя (Эстония) продолжится восьмой этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женский спринт на дистанции 7,5 км. Начало трансляции запланировано на 17:15 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

В общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 продолжает лидировать трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно. В её активе 879 очков. Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен (703), на третье место поднялась шведка Анна Магнуссон (695).