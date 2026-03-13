IBU Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Жулия Симон одержала победу в спринте на этапе Кубка мира в эстонском Отепя

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в эстонском Отепя. Симон завершила гонку за 21.29,5, проведя гонку без штрафных кругов.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Женщины. 7.5 км Спринт
13 марта 2026, пятница. 17:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
21:29.5
2
Лиза Виттоцци
Италия
+2.9
3
Лу Жанмонно
Франция
+22.9

Серебро выиграла итальянка Лиза Виттоцци, которая уступила победительнице 2,9 секунды (0 промахов). Замкнула тройку призёров француженка Лу Жанмонно (+22,9 секунды, 0 промахов).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Отепя (Эстония). Спринт, женщины:

1. Жулия Симон (Франция) – 21.29,5 (0 промахов).
2. Лиза Виттоцци (Италия) +2,9 (0).
3. Лу Жанмонно (Франция) +22,9 (0).
4. Янина Хеттих (Германия) +24,6 (0).
5. Осеан Мишлон (Франция) +39,0 (1).
6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +46,4 (1).
7. Тереза Воборникова (Чехия) +54,5 (0).
8. Эльвира Эберг (Швеция) +54,7 (2).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
