Лу Жанмонно досрочно завоевала «МХГ» в зачёте спринтерских гонок Кубка мира — 2025/2026

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла зачёт спринтерских гонок Кубка мира – 2025/2026. Француженка заняла третье место в спринте на этапе в эстонском Отепя, победительницей стала ещё одна француженка Жулия Симон. Для победы в зачёте спринтерских гонок Жанмонно было достаточно попасть в топ-8 на этапе в Отепя.

После спринтерской гонки в Отепя в активе у Жанмонно 376 очков, Суви Минккинен отстаёт на 91 очко перед последней гонкой в сезоне и, таким образом, теряет теоретические шансы на победу в борьбе за «Малый хрустальный глобус» в этом виде программы Кубка мира.

Ранее Лу Жанмонно стала победительницей в зачёте индивидуальных гонок. Также она является лидером общего зачёта Кубка мира – 2025/2026.