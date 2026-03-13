Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно досрочно завоевала «МХГ» в зачёте спринтерских гонок Кубка мира — 2025/2026

Лу Жанмонно досрочно завоевала «МХГ» в зачёте спринтерских гонок Кубка мира — 2025/2026
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла зачёт спринтерских гонок Кубка мира – 2025/2026. Француженка заняла третье место в спринте на этапе в эстонском Отепя, победительницей стала ещё одна француженка Жулия Симон. Для победы в зачёте спринтерских гонок Жанмонно было достаточно попасть в топ-8 на этапе в Отепя.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Женщины. 7.5 км Спринт
13 марта 2026, пятница. 17:15 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
21:29.5
2
Лиза Виттоцци
Италия
+2.9
3
Лу Жанмонно
Франция
+22.9

После спринтерской гонки в Отепя в активе у Жанмонно 376 очков, Суви Минккинен отстаёт на 91 очко перед последней гонкой в сезоне и, таким образом, теряет теоретические шансы на победу в борьбе за «Малый хрустальный глобус» в этом виде программы Кубка мира.

Ранее Лу Жанмонно стала победительницей в зачёте индивидуальных гонок. Также она является лидером общего зачёта Кубка мира – 2025/2026.

