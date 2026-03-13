Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно уверенно лидирует, Минккинен — вторая

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В её активе 944 очка. Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен (733), тройку лидеров замыкает шведка Анна Магнуссон (718).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:
1. Лу Жанмонно (Франция) – 944 очка.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 733.
3. Анна Магнуссон (Швеция) – 718.
4. Эльвира Эберг (Швеция) – 708.
5. Ханна Эберг (Швеция) – 666.
6. Лиза Виттоцци (Италия) – 630.
7. Жулия Симон (Франция) – 718.
8. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 582.
9. Осеан Мишлон (Франция) – 535.
10. Камиль Бене (Франция) – 533.