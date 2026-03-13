Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно досрочно выиграла «МХГ»

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно досрочно одержала победу в зачёте спринтерских гонок Кубка мира – 2025/2026. На второй позиции находится финка Суви Минккинен, замыкает тройку лидеров шведка Ханна Эберг.
Биатлон. Спринтерский зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины.
Положение после шести гонок из семи:
1. Лу Жанмонно (Франция) – 376 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 285.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 255.
4. Эльвира Эберг (Швеция) – 255.
5. Лиза Виттоцци (Италия) – 248.
6. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 239.
7. Анна Магнуссон (Швеция) – 233.
8. Жулия Симон (Франция) – 220.
9. Осеан Мишлон (Франция) – 174.
10. Доротея Вирер (Италия) – 168.