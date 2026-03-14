Биатлон, чемпионат России — 2026 в Тюмени, женщины: во сколько начало спринта, где покажут

В субботу, 14 марта, в Тюмени стартует второй этап чемпионата России по биатлону сезона-2025/2026, который завершится 22 марта. Сегодня состоятся две спринтерские гонки у женщин и мужчин.

Женский спринт на 7.5 км начнётся в 10:00 мск. Прямая трансляция гонки будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Завтра состоятся две гонки преследования.

Напомним, в общем зачёте Кубка России у женщин продолжает лидировать Наталья Шевченко, на её счету 522 очка. Второй идёт Кристина Резцова — 486 очков. Третью позицию занимает Юлия Коваленко, у которой 373 балла.

У немецкого биатлониста сломалась медаль Олимпиады-2026