Биатлон, чемпионат России — 2026 в Тюмени, мужчины: во сколько начало спринта, где покажут

В субботу, 14 марта, в Тюмени стартует второй этап чемпионата России по биатлону сезона-2025/2026, который завершится 22 марта. Сегодня состоятся две спринтерские гонки у женщин и мужчин.

Мужской спринт на 10 км начнётся в 10:00 мск. Прямая трансляция гонки будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Завтра состоятся две гонки преследования.

Напомним, в общем зачёте Кубка России у мужчин продолжает лидировать Саид Каримулла Халили, на его счету 479 баллов. Вторым идёт Кирилл Бажин, у него 464 балла. Александр Поварницын идёт на третьем месте с 422 баллами.

