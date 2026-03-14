Биатлон, Кубок мира, 8-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 марта, в Отепя (Эстония) продолжится восьмой этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало трансляции запланировано на 15:30 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Отепя (Эстония). Гонка преследования, мужчины, старт-лист (частично):
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 10,7.
3. Филипп Наврат (Германия) +17,8.
4. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) +30,3.
5. Кентен Фийон Майе (Франция) +30,6.
6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +42,4.
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +45,5.
8. Оскар Ломбардо (Франция) +47,0.
9. Владимир Илиев (Болгария)/Витезслав Горниг (Чехия) +52,2.
11. Мартин Улдаль (Норвегия) +57,8.