Биатлон, Кубок мира, 8-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 марта, в Отепя (Эстония) продолжится восьмой этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Начало трансляции запланировано на 15:30 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Отепя (Эстония). Гонка преследования, мужчины, старт-лист (частично):

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

2. Эмильен Жаклен (Франция) — отставание 10,7.

3. Филипп Наврат (Германия) +17,8.

4. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) +30,3.

5. Кентен Фийон Майе (Франция) +30,6.

6. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +42,4.

7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +45,5.

8. Оскар Ломбардо (Франция) +47,0.

9. Владимир Илиев (Болгария)/Витезслав Горниг (Чехия) +52,2.

11. Мартин Улдаль (Норвегия) +57,8.