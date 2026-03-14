Биатлон, Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 марта, в Отепя (Эстония) продолжится восьмой этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женская гонка преследования на 10 км. Начало трансляции запланировано на 18:00 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Отепя (Эстония). Гонка преследования, женщины, старт-лист (частично):
1. Жулия Симон (Франция).
2. Лиза Виттоцци (Италия) отставание +2,9.
3. Лу Жанмонно (Франция) +22,9.
4. Янина Хеттих (Германия) +24,6.
5. Осеан Мишлон (Франция) +39,0.
6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +46,4.
7. Тереза Воборникова (Чехия) +54,5.
8. Эльвира Эберг (Швеция) +54,7.
9. Эстере Волфа (Австрия) +1.08.
10. Сюзан Кюэльм (Эстония) +1.09.