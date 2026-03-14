Биатлон, Кубок мира, 8-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 марта, в Отепя (Эстония) продолжится восьмой этап Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женская гонка преследования на 10 км. Начало трансляции запланировано на 18:00 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Отепя (Эстония). Гонка преследования, женщины, старт-лист (частично):

1. Жулия Симон (Франция).

2. Лиза Виттоцци (Италия) отставание +2,9.

3. Лу Жанмонно (Франция) +22,9.

4. Янина Хеттих (Германия) +24,6.

5. Осеан Мишлон (Франция) +39,0.

6. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +46,4.

7. Тереза Воборникова (Чехия) +54,5.

8. Эльвира Эберг (Швеция) +54,7.

9. Эстере Волфа (Австрия) +1.08.

10. Сюзан Кюэльм (Эстония) +1.09.