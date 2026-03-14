Наталия Шевченко одержала победу в спринте на ЧР-2026 по биатлону в Тюмени

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км в рамках чемпионата России – 2026 в Тюмени. Шевченко завершила дистанцию за 20.04,6, допустив при этом два промаха.
Серебряную медаль завоевала Анастасия Шевченко, которая проиграла победительнице на финише 9,3 секунды (1 промах). Замкнула тройку призёров Анастасия Халили с отставанием 11,9 секунды (2 промаха).
Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Спринт, женщины:
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 20.04,6 (2 промаха).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +9,3 (1).
3. Анастасия Халили (Московская область) +11,9 (2).
4. Анна Сола (Беларусь) +12,3 (1).
5. Анастасия Томшина (Сахалинская область — Красноярский край) +15,4 (0).
6. Кира Дюжева (Новосибирская область) +16,8 (0).
7. Кристина Резцова (Московская область) +17,8 (2).
8. Динара Смольская (Беларусь) +25,4 (0).
- 14 марта 2026
