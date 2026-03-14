IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Биатлон Новости

Наталия Шевченко одержала победу в спринте на ЧР-2026 по биатлону в Тюмени

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км в рамках чемпионата России – 2026 в Тюмени. Шевченко завершила дистанцию за 20.04,6, допустив при этом два промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
14 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
20:04.6
2
Анастасия Шевченко
Свердловская область
+9.3
3
Анастасия Халили
Московская область
+11.9

Серебряную медаль завоевала Анастасия Шевченко, которая проиграла победительнице на финише 9,3 секунды (1 промах). Замкнула тройку призёров Анастасия Халили с отставанием 11,9 секунды (2 промаха).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Спринт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 20.04,6 (2 промаха).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +9,3 (1).
3. Анастасия Халили (Московская область) +11,9 (2).
4. Анна Сола (Беларусь) +12,3 (1).
5. Анастасия Томшина (Сахалинская область — Красноярский край) +15,4 (0).
6. Кира Дюжева (Новосибирская область) +16,8 (0).
7. Кристина Резцова (Московская область) +17,8 (2).
8. Динара Смольская (Беларусь) +25,4 (0).

Материалы по теме
Главный старт сезона в нашем биатлоне. Что нужно знать о чемпионате России — 2026?
