IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Главная Биатлон Новости

«Сейчас я начинаю в себя приходить». Казакевич — о срыве части сезона из-за болезни

Обладательница серебряной медали Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Ирина Казакевич заявила, что значительная часть текущего сезона сложилась неудачно из-за проблем со здоровьем.

«Большая часть сезона сложилась не очень удачно из‑за болезни. Поэтому мне бы хотелось немного больше реализации и соревнований, потому что только сейчас я начинаю в себя приходить, более‑менее ощущения в гонках», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

С 14 по 22 марта в Тюмени проходит чемпионат России по биатлону. В субботу состоялся женский спринт на дистанции 7,5 км, победительницей которого стала Наталия Шевченко.

