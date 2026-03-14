«Очень недовольна». Резцова — о падении во время спринта на чемпионате России в Тюмени

Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова, занявшая седьмое место в спринте на чемпионате России — 2026 в Тюмени, заявила, что недовольна своим падением во время гонки.

— Почему произошло падение?

— Не справилась немного с лыжными палками. Поставила палку между лыж. Такое ощущение, что не успела ногу вовремя поднести. Сама не поняла, потому что на стадионе случилась такая же история, только я в этот раз не успела поставить палку посередине, но споткнулась. Очень недовольна. Вроде настраивалась и старалась всё сделать спокойно, без эмоций, но после этого падения было очень сложно успокоиться: начала делать ошибки и на лыжне, и на стрельбище, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».