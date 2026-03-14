Савелий Коновалов ушёл на пять штрафных кругов по время спринта на ЧР-2026 в Тюмени

В эти минуты в Тюмени проходит мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата России – 2026 по биатлону на 10 км. Представитель Свердловской области Савелий Коновалов допустил стрельбу по чужим мишеням на втором огневом рубеже, из-за чего ушёл на пять штрафных кругов.

Стоит отметить, что Коновалов был одним из претендентов на победу, проигрывая после первого огневого рубежа лидеру Кариму Халили (Московская область) 3,1 секунды.

Чемпионат России – 2026 по биатлону проходит с 8 января по 29 марта в трёх городах: Ижевске, Тюмени, Увате. Соревновательная часть турнира в Тюмени проходит с 14 по 22 марта.