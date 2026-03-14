Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Савелий Коновалов ушёл на пять штрафных кругов по время спринта на ЧР-2026 в Тюмени
Комментарии

В эти минуты в Тюмени проходит мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата России – 2026 по биатлону на 10 км. Представитель Свердловской области Савелий Коновалов допустил стрельбу по чужим мишеням на втором огневом рубеже, из-за чего ушёл на пять штрафных кругов.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
14 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
24:48.1
2
Роман Ерёмин
Новосибирская область
+21.5
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+45.7

Стоит отметить, что Коновалов был одним из претендентов на победу, проигрывая после первого огневого рубежа лидеру Кариму Халили (Московская область) 3,1 секунды.

Чемпионат России – 2026 по биатлону проходит с 8 января по 29 марта в трёх городах: Ижевске, Тюмени, Увате. Соревновательная часть турнира в Тюмени проходит с 14 по 22 марта.

Материалы по теме
Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны
Рейтинг
Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android