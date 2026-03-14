Дегтярёв озвучил, когда ожидаются слушания по иску российской стороны в IBU

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о встрече с главой Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым и заявил, что в апреле ожидаются слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску российской стороны в Международный союз биатлонистов (IBU) о допуске российских спортсменов до международных стартов.

«Провёл рабочую встречу с главой Союза биатлонистов России. Наш биатлон развивается, несмотря на действующие рестрикции.

Виктор Майгуров доложил об основных итогах деятельности СБР за четыре года — от развития массового, любительского и детско‑юношеского спорта до подготовки спортивного резерва и выступлений атлетов высшего звена. Соревнования с участием спортсменов элитного уровня сборных России и Республики Беларусь, которые проводит СБР, пользуются высоким зрительским интересом и занимают лидирующие позиции в телевизионных эфирах.

Отдельное внимание уделили международной повестке. Обсуждали перспективы возвращения наших биатлонистов на международную арену, а также ход рассмотрения иска СБР к Международному союзу биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ожидаем, что слушания пройдут во второй половине апреля.

На июнь запланирована отчётно‑выборная конференция СБР. Поддерживаем Виктора Майгурова. Виктор Викторович — авторитетный человек в мировом биатлоне, также он имеет опыт работы в международной федерации», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.