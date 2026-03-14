Карим Халили одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате России — 2026 по биатлону

Биатлонист Карим Халили одержал победу в спринтерской гонке чемпионата России – 2026, который проходит в Тюмени. Халили прошёл дистанцию за 24.48,1, не допустив промахов по ходу гонки.

Серебряным призёром стал Роман Ерёмин, который уступил на финише победителю 21,5 секунды, допустив при этом два промаха. Замкнул тройку призёров Александр Поварницын с отставанием 45,7 секунды (1 промах).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Спринт, мужчины:

1. Карим Халили (Московская область) – 24.48,1 (0 промахов).

2. Роман Ерёмин (Новосибирская область) +21,5 (2),

3. Александр Поварницын (Тюменская область) +45,7 (1).

4. Николай Гольцверт (Новосибирская область) +52,0 (1).

5. Александр Логинов (Тюменская область) +52,2 (0).

6. Кирилл Бажин (Свердловская область) +53,9 (1).

7. Евгений Сидоров (Красноярский край – Ленинградская область) +55,1 (1).

8. Андрей Вьюхин (Челябинская область) +57,8 (2).