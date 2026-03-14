IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Карим Халили одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате России — 2026 по биатлону

Биатлонист Карим Халили одержал победу в спринтерской гонке чемпионата России – 2026, который проходит в Тюмени. Халили прошёл дистанцию за 24.48,1, не допустив промахов по ходу гонки.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
14 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
24:48.1
2
Роман Ерёмин
Новосибирская область
+21.5
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+45.7

Серебряным призёром стал Роман Ерёмин, который уступил на финише победителю 21,5 секунды, допустив при этом два промаха. Замкнул тройку призёров Александр Поварницын с отставанием 45,7 секунды (1 промах).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Тюмень. Спринт, мужчины:

1. Карим Халили (Московская область) – 24.48,1 (0 промахов).
2. Роман Ерёмин (Новосибирская область) +21,5 (2),
3. Александр Поварницын (Тюменская область) +45,7 (1).
4. Николай Гольцверт (Новосибирская область) +52,0 (1).
5. Александр Логинов (Тюменская область) +52,2 (0).
6. Кирилл Бажин (Свердловская область) +53,9 (1).
7. Евгений Сидоров (Красноярский край – Ленинградская область) +55,1 (1).
8. Андрей Вьюхин (Челябинская область) +57,8 (2).

Календарь чемпионата России - 2026
Кто станет главной звездой чемпионата России — 2026? Рейтинг лучших биатлонистов страны
