Победа Карима Халили в спринте на ЧР-2026 стала для него 12-м подиумом подряд
В субботу, 14 марта, обладатель бронзовой медали Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили выиграл спринт на дистанции 10 км на чемпионате России — 2026, проходящем в Тюмени. Спортсмен завершил гонку за 24 минуты 48,1 секунды и не допустил за все огневые рубежи ни промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
14 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
24:48.1
2
Роман Ерёмин
Новосибирская область
+21.5
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+45.7
Эта победа стала для Халили 12-м подиумом подряд. Его успешная серия началась 11 января 2026 года после бронзы в масс-старте на этапе чемпионата России в Ижевске.
В текущем сезоне биатлонист также выиграл общий зачёт Кубка России, набрав 496 очков. Халили выиграл этот титул во второй раз в карьере, ранее это случалось в сезоне-2022/2023.
