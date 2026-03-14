Победа Карима Халили в спринте на ЧР-2026 стала для него 12-м подиумом подряд

В субботу, 14 марта, обладатель бронзовой медали Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили выиграл спринт на дистанции 10 км на чемпионате России — 2026, проходящем в Тюмени. Спортсмен завершил гонку за 24 минуты 48,1 секунды и не допустил за все огневые рубежи ни промаха.

Эта победа стала для Халили 12-м подиумом подряд. Его успешная серия началась 11 января 2026 года после бронзы в масс-старте на этапе чемпионата России в Ижевске.

В текущем сезоне биатлонист также выиграл общий зачёт Кубка России, набрав 496 очков. Халили выиграл этот титул во второй раз в карьере, ранее это случалось в сезоне-2022/2023.