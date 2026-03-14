IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Легрейд одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в эстонском Отепя. Легрейд завершил гонку за 34.41,0, допустив при этом один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 марта 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:41.0
2
Эмильен Жаклен
Франция
+2:33.4
3
Мартин Улдаль
Норвегия
+2:46.7

Вторым на финише стал француз Эмильен Жаклен, который проиграл победителю 2.33,4 (пять промахов), замкнул тройку лидеров норвежец Мартин Улдаль с отставанием 2.46,7 (пять промахов).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Отепя (Эстония). Гонка преследования, мужчины:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 34.41,0 (один промах).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +2.33,4 (5).
3. Мартин Улдаль (Норвегия) +2.46,7 (5).
4. Кэмбелл Райт (США) +2.49,0 (2).
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +2.52,4 (5).
6. Фабьен Клод (Франция) +3.05,3 (4).
7. Лукас Хофер (Италия) +3.14,7 (3).
8. Филипп Наврат (Германия) +3.18,1. (1).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Наследник Йоханнеса Бё опять на пьедестале! Стурла выиграл девятую медаль подряд
Наследник Йоханнеса Бё опять на пьедестале! Стурла выиграл девятую медаль подряд
