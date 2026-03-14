Легрейд одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в эстонском Отепя. Легрейд завершил гонку за 34.41,0, допустив при этом один промах на четырёх огневых рубежах.

Вторым на финише стал француз Эмильен Жаклен, который проиграл победителю 2.33,4 (пять промахов), замкнул тройку лидеров норвежец Мартин Улдаль с отставанием 2.46,7 (пять промахов).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Отепя (Эстония). Гонка преследования, мужчины:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 34.41,0 (один промах).

2. Эмильен Жаклен (Франция) +2.33,4 (5).

3. Мартин Улдаль (Норвегия) +2.46,7 (5).

4. Кэмбелл Райт (США) +2.49,0 (2).

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +2.52,4 (5).

6. Фабьен Клод (Франция) +3.05,3 (4).

7. Лукас Хофер (Италия) +3.14,7 (3).

8. Филипп Наврат (Германия) +3.18,1. (1).