Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро — лидирует, Самуэльссон поднялся на второе место

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион в эстафетах, трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эрик Перро сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после 11-го места в гонке преследования на этапе в Отепя (Эстония). На счету Перро 1058 очков. На второе место поднялся швед Себастиан Самуэльссон (814 очков). Замыкает тройку лидеров итальянец Томмазо Джакомель (797 очков).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 марта 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:41.0
2
Эмильен Жаклен
Франция
+2:33.4
3
Мартин Улдаль
Норвегия
+2:46.7

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 14 марта (осталось четыре старта). Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 1058 очков.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 814.
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 783.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 749.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 686.
7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 622.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 613.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 610.
10. Филипп Наврат (Германия) – 578.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android