Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро — лидирует, Самуэльссон поднялся на второе место

Двукратный олимпийский чемпион в эстафетах, трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эрик Перро сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после 11-го места в гонке преследования на этапе в Отепя (Эстония). На счету Перро 1058 очков. На второе место поднялся швед Себастиан Самуэльссон (814 очков). Замыкает тройку лидеров итальянец Томмазо Джакомель (797 очков).
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 14 марта (осталось четыре старта). Мужчины:
1. Эрик Перро (Франция) – 1058 очков.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 814.
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 783.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 749.
6. Эмильен Жаклен (Франция) – 686.
7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 622.
8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 613.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 610.
10. Филипп Наврат (Германия) – 578.