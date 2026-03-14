Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро — лидирует, Самуэльссон поднялся на второе место

Двукратный олимпийский чемпион в эстафетах, трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эрик Перро сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после 11-го места в гонке преследования на этапе в Отепя (Эстония). На счету Перро 1058 очков. На второе место поднялся швед Себастиан Самуэльссон (814 очков). Замыкает тройку лидеров итальянец Томмазо Джакомель (797 очков).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 14 марта (осталось четыре старта). Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 1058 очков.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 814.

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 783.

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 749.

6. Эмильен Жаклен (Франция) – 686.

7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 622.

8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 613.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 610.

10. Филипп Наврат (Германия) – 578.