IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Главная Биатлон Новости

Легрейд побил рекорд Бьорндалена по отрыву от второго места в гонке преследования

Норвежский биатлонист олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Стурла Легрейд побил рекорд своего титулованного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по отрыву от второго места в пасьюте. Сегодня, 14 марта, Стурла привёз серебряному призёру из Франции Эмильену Жаклену 2.33,4 на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).

Бьорндален выигрывал золото гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене 9 декабря 2006 года. Тогда он опередил россиянина Дмитрия Ярошенко на 2.08,1.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Отепя (Эстония). Гонка преследования, мужчины:

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 34.41,0 (один промах).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +2.33,4 (5).
3. Мартин Улдаль (Норвегия) +2.46,7 (5).
4. Кэмбелл Райт (США) +2.49,0 (2).
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +2.52,4 (5).
6. Фабьен Клод (Франция) +3.05,3 (4).
7. Лукас Хофер (Италия) +3.14,7 (3).
8. Филипп Наврат (Германия) +3.18,1. (1).

