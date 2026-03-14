Зачёт пасьютов Кубка мира — 2025/2026: Самуэльссон приблизился к Перро

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сократил отставание от француза Эрика Перро в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. Сегодня, 14 марта, швед занял пятое место в пасьюте на этапе в Отепя (Эстония), а француз — 11-е. Между ними перед заключительной гонкой в зачёте теперь 23 очка.
Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026, мужчины (по состоянию на 14 марта):
1. Эрик Перро (Франция) – 337 очков.
2 (3). Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 314.
3 (2). Томмазо Джакомель (Италия) – 296.
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 294.
5 (6). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 251.
6. (8) Эмильен Жаклен (Франция) – 248.
7 (5). Мартин Понсилуома (Швеция) — 243.
8 (7). Кентен Фийон Майе (Франция) – 242.
9 (10). Стурла Легрейд (Норвегия) – 239.
10 (9). Фабьен Клод (Франция) – 205.
- 14 марта 2026
18:35
18:14
18:05
17:57
17:44
17:15
16:36
16:08
14:50
13:45
13:35
13:22
12:01
11:30
10:52
09:45
09:30
08:00
07:45
