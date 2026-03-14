IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Это была лёгкая победа». Стурла Легрейд — о золоте в пасьюте на Кубке мира в Отепя

Норвежский биатлонист олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Стурла Легрейд прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Отепя, Эстония
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
14 марта 2026, суббота. 15:30 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
34:41.0
2
Эмильен Жаклен
Франция
+2:33.4
3
Мартин Улдаль
Норвегия
+2:46.7

«Сегодня я был сосредоточен на борьбе за каждый выстрел, но были порывы ветра, которые мешали моей стрельбе. Просто сохранял спокойствие и использовал время, необходимое для достижения целей. Особенно меня радует борьба на второй лёжке и первой стойке, когда было довольно сложно. Это дало мне необходимый отрыв до последней стойки. Знал, что могу позволить себе две ошибки, поэтому меньше давления. У меня был только один [промах], так что это была лёгкая победа», — приводит слова Легрейда пресс-служба IBU.

