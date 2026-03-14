«Я всё ещё хорош, так что у меня есть надежда». Легрейд — об ожиданиях от ЧМ-2027

Норвежский биатлонист олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Стурла Легрейд после двух побед на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Отепя (Эстония) рассказал, что с нетерпением ждёт чемпионата мира — 2027, который пройдёт в этом городе.

«Кажется, оно мне очень подходит. Помню, восемь лет назад на юниорском чемпионате мира я провёл здесь несколько хороших гонок. Я всё ещё хорош, так что у меня есть надежда в следующем году!» — приводит слова Легрейда пресс-служба IBU.

На этапе Кубка мира в Отепя Легрейд стал победителем спринта и гонки преследования. В пасьюте Стурла побил рекорд своего титулованного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по отрыву от второго места. Он привёз серебряному призёру из Франции Эмильену Жаклену 2.33,4.